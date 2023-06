Stiri pe aceeasi tema

- Furnizarea apei calde va fi sistata la peste 300 de blocuri din sectoarele 2, 3, 5 si 6, pentru lucrari de inlocuire si de reparatii ale conductelor din reteaua primara, informeaza compania Termoenergetica.

- Termoenergetica Bucuresti anunta, miercuri dimineata, ca se intervenine pentru remedierea unei defectiuni aparute in zona Maternitatii Giulesti, iar furnizarea apei calde este sistata. Compania estimeaza ca lucrarile vor fi finalizate in cursul zilei.”Echipele companiei au executat lucrari de reparatii…

- Furnizarea apei calde va fi sistata in aceste zile pentru un numar de 650 de blocuri din Bucuresti, dar si pentru Spitalul "Bagdasar-Arseni", ca urmare a lucrarilor de reparatii sau modernizare efectuate de Compania Municipala Termoenergetica, potrivit Agerpres.

- ”Continua lucrarile de reparatii realizate in intersectia dintre Calea Calarasi si strada Matei Basarab, in urmatoarele zile, in zona unei alte intersectii, respectiv Matei Basarab cu Delea Noua. Inlocuirea unui nou tronson de retea, fata de cel decis initial, a fost impusa de starea de degradare a…

- Termoenergetica anunta, luni, lucrari de reparatii la intersectia dintre Calea Calarasi si strada Matei Basarab, furnizarea apei calde fiind sistata in zona. Potrivit companiei, reparatiile sunt programate pana in 17 mai, potrivit news.ro.”Lucrari de reparatii realizate in intersectia dintre Calea…

- Compania de termoficare Termoenergetica le-a reprosat unor abonati ca fura apa calda din calorifere. Acest lucru a atras imediat si reactia asociatiilor de proprietari care resping categoric acuzatiile.