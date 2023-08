Furnissa: prin PNRR contribuim la modernizarea educatiei din Romania Furnissa, firma inovatoare, producatoare de mobilier școlar cu sediul in Cluj, s-a angajat sa contribuie la modernizarea și imbunatațirea mediului educațional din Romania prin participarea activa in Programul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Cu o experiența de peste 15 ani in producția și furnizarea de mobilier școlar de cea mai buna calitate, Furnissa a devenit un brand de incredere in industria specifica – mobilier scolar. Compania are in centrul activitații sale misiunea de a contribui la crearea unui mediu educațional modern, confortabil și inspirațional pentru elevi și… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

