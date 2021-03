FURIE pe pagina greviștilor: ”Mafioții închid metroul” Furie mare in randul bucurestenilor, vineri dimineata, cand s-au trezit in fata usilor inchise ale statiile de metrou. Sinducalistii condusi de Ion Radoi, fost deputat PSD, au intrat in greva fara avertisment, sustinand ca lupta pentru drepturile lor. Greva a izbucnit a doua zi dupa ce conducerea Metrorex, instalata de Catalin Drula, a cerut sindicatului sa elibereze de urgenta spatiile comerciale din statiile de metrou. Document. Cum lupta Romania cu valul trei al pandemiei Pe pagina de Facebook a sindicatului sunt sute de mesaje extrem de dure la adresa sindicalistilor lui Radoi. Un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

