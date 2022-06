Stiri pe aceeasi tema

Autoritatile lituaniene au anuntat ca, incepand de sambata, este in vigoare o interdictie privind tranzitul feroviar pe teritoriul Lituaniei catre exclava rusa Kaliningrad a marfurilor care fac obiectul sanctiunilor UE, transmite Reuters.

- Liderul incarcerat al opoziției ruse Aleksei Navalnii, 45 de ani, a transmis marți, pe conturile sale de socializare, ca a fost pus sub acuzare intr-un nou dosar penal și risca inca 15 ani de inchisoare daca va fi gasit vinovat, relateaza BBC și Reuters.Potrivit lui Navalnii, in noul dosar, autoritațile…

NATO ar trebui sa iși sporeasca desfașurarea de trupe in Lituania și in alte zone de pe flancul estic al Europei, ca urmare a invaziei Rusiei in Ucraina, i-a spus vineri președintele Lituaniei ministrului german de externe in timpul unei intalniri la Vilnius, relateaza Reuters.

- Rusia a anunțat ca inchide consulatele Lituaniei, Letoniei și Estoniei, cerandu-le angajaților țarilor baltice sa paraseasca teritoriul sau, informeaza Reuters. Intr-o declarație de presa, Ministerul rus al afacerilor externe a precizat ca Rusia inchide consulatele Letoniei de la Sankt Petersburg și…

- UPDATE 5 Rusia a organizat sambata exercitii militare in exclava sa Kaliningrad, teritoriu situat intre Polonia si Lituania, a anuntat comandamentul Flotei ruse in Marea Baltica, citat de Interfax, transmite Reuters. „Pana la 1.000 de militari si peste 60 de echipamente militare au fost implicati in…

Rusia a organizat sambata exercitii militare in exclava sa Kaliningrad, situata intre Polonia si Lituania, a anuntat comandamentul Flotei ruse in Marea Baltica, citat de Interfax, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- UPDATE 19:30 - Cel puțin doua persoane au murit in urma unui atac aerian al forțelor ruse asupra unui centru unde se ditribuie ajutoare din regiunea Donețk, anunța Sky News. Forțele ruse au lovit cu focuri de artilerie un punct de distribuire a ajutoarelor umanitare din regiunea Donețk, a declarat guvernatorul…

- Papa Francisc a declarat miercuri ca razboiul din Ucraina a aratat ca omenirea trebuie sa renunte la instinctul ei ciudat de "autodistrugere" si ca achizitiile suplimentare de arme nu reprezinta o solutie finala pentru niciun conflict, informeaza Reuters. Suveranul pontif le-a cerut persoanelor prezente…