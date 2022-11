Stiri pe aceeasi tema

Rusia nu are superioritate aeriana in Ucraina din cauza pregatirii slabe și a pierderii personalului militar cu experiența, care nu poate fi ușor inlocuit, potrivit Ministerului Apararii din Regatul Unit, noteaza kyivindepndent.

Anunțul facut de președintele rus Vladimir Putin prin care a ordonat prima mobilizare militara a Rusiei dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial, la aproape șapte luni de la inceputul invaziei, arata numeroasele probleme pe care le are Rusia in razboiul pornit in Ucraina și pe care este puțin probabil…

Ambasada Kirgizstanului in Rusia și-a avertizat cetațenii in legatura cu participarea la conflicte armate pe teritoriul statelor straine, amintind de raspunderea penala pentru aceasta, scrie TASS, potrivit Rador.

Finanțatorul Grupului Wagner, Evgheni Prigojin, este prezentat drept o figura-simbol a „operațiunii militare speciale" rusești din Ucraina, noteaza Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in ultima sa evaluare.

Ucraina a anuntat luni noi succese militare, spunand ca a ajuns la frontiera cu Rusia si ca a eliberat intr-o luna echivalentul unui teritoriu care are de sapte ori suprafata Kievului de sub controlul armatei ruse, care a raspuns bombardand unele zone recucerite de fortele ucrainene, relateaza AFP.

Ministrul rus al apararii, Serghei Șoigu, a declarat miercuri ca forțele ruse incetinesc ritmul general al operațiunilor lor ofensive in Ucraina, reafirmand in același timp ca obiectivele Rusiei in acest razboi nu s-au schimbat, noteaza Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in ultima evaluare.

Negocierile cu Rusia pentru a pune capat razboiului sunt acum dezavantajoase atat pentru Ucraina, cat și pentru Europa, a declarat Mihail Podolyak, consilierul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Potrivit acestuia, orice armistițiu temporar va insemna continuarea agresiunii Federației Ruse…

Deruta persista la Moscova dupa atacul de marti asupra bazei aeriene Saki din Crimeea (peninsula ucraineana anexata in 2014 de Rusia), la peste 225 de kilometri de liniile de aparare rusesti, atac care a distrus cel putin opt avioane de lupta ruse si mai multe cladiri, apreciaza joi Institutul pentru…