Stiri pe aceeasi tema

- Rusia se pregatește sa iși intensifice atacurile asupra Ucrainei folosind drone explozive de fabricație iraniana, in timp ce Moscova iși linge ranile și cauta modalitați de a menține presiunea asupra administrației Zelenski, dupa masacrul din regiunea Don

- Naționaliștii ruși și unii parlamentari au cerut pedepse pentru comandanții militari dupa ce 63 de soldati au fost ucisi in urma bombardamentului ucrainean asupra unei scoli in care acestia erau cazati, in apropierea orasului Makiivka. Comandanții sunt acuzați ca au ignorat pericolele și au cazat soldatii…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat luni ca 63 de soldati au fost ucisi intr-un bombardament ucrainean asupra unei scoli in care acestia erau cazati, in apropierea orasului Makiivka, din regiunea ucraineana Donetk ocupata de Rusia, un anunt care a starnit imediat furia bloggerilor rusi nationalisti…

- Kievul a declarat luni ca a doborat toate dronele trimise de Rusia intr-un nou val masiv de atacuri ce a avut loc pentru a treia noapte consecutiv - fapt fara precedent, care marcheaza o intensificare a loviturilor asupra Ucrainei, fiind vizate inclusiv tinte civile. In acelasi timp, Ucraina ar fi…

- Ministrul ucrainean al apararii a avertizat ca Moscova planuiește sa inchida granițele Rusiei pentru barbați „in aproximativ o saptamana” și pregatește un nou ordin de mobilizare pentru razboiul impotriva Ucrainei, scrie Politico.

- Armata ucraineana sustine ca a provocat pierderi grele trupelor ruse in Bahmut, un orasel din estul Ucrainei care este scena unor batalii aprige de luni de zile, informeaza dpa, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Premierul Regatului Tarilor de Jos, Mark Rutte, a declarat, miercuri, ca tarile aliate ‘stau alaturi, impotriva razboiului de agresiune al lui Putin’, iar incercarile de a dezbina NATO au facut ca aceasta alianta sa fie, de fapt, mai puternica. Rutte se afla miercuri intr-o vizita la Centrul National…

- Calculul a fost facut de revista Forbes. Deși nu exista o lista detaliata cu toate armele la care a apelat armata lui Putin, chiar liderul rus a explicat ca loviturile masive au fost date cu arme de inalta precizie și cu raza lunga de acțiune, lansate din aer, de pe mare și terestru.Atacul anterior…