- Razboi Israel – Hamas. Armata israeliana a anuntat vineri ca soldati care actioneaza in Fasia Gaza au ucis trei ostatici israelieni „identificati din eroare” drept o „amenintare”, relateaza AFP, dpa si Reuters.

- Hamas a eliberat 24 de ostatici vineri, in prima zi a armistițiului cu Israel. Este vorba despre 13 israelieni - mame, copiii mici și femei varstnice -, precum și 11 cetațeni straini. In schimb, Israelul a eliberat 39 de prizonieri palestinieni din inchisorile sale, conform acordului. Ostaticii eliberați…

- Departamentul Apararii Statelor Unite a anuntat vineri ca a trimis drone neinarmate sa survoleze Fasia Gaza, pentru a contribui la localizarea si eliberarea ostaticilor luati de Hamas in cursul atacului de luna trecuta impotriva Israelului.

- Mai intai aduceți ostaticii acasa, implora familiile israelienilor rapiți de teroriști in 7 octombrie, in timp ce armata intensifica operațiunile in Fașia Gaza. Raidurile aeriene și focurile de artilerie au demolat zone intregi. Hamas anunța joia trecuta ca in bombardamente au murit nu doar palestinieni,…

- Gruparea islamista Hamas, care controleaza Fasia Gaza, a transmis prin intermediul presei ruse ca nu va elibera ostaticii luati in cursul atacului din 7 octombrie asupra Israelului decat daca se convine asupra unui armistitiu.

- Razboi Israel – Hamas. Ultimatumul dat de armata israeliana pentru evacuarea Fasiei Gaza de catre civili a expirat. IDF a declarat ca fortele sale se pregatesc sa puna in aplicare o gama larga de planuri operationale ofensive. Romanii din Gaza striga dupa ajutor. Peste 1.900 de oameni au murit in Fasia…

- Armata israeliana a bombardat Universitatea islamica din Gaza intrucat - potrivit fortelor armate israeliene - aceasta este utilizata de militantii Hamas ca loc de pregatire a agentilor de informatii militare si pentru dezvoltarea si producerea de arme, transmite miercuri DPA.Miscarea palestiniana Hamas…

- Armata israeliana a anuntat ca evacueaza asezari israeliene din zona de frontiera cu Gaza, pe fondul razboiului cu organizatia extremista palestiniana Hamas, informeaza duminica agentia DPA.Mii de oameni urmeaza sa fie dusi in alte locuri din Israel, a precizat duminica purtatorul de cuvant al armatei…