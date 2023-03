Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț, un roman care este de negasit dupa catastrofa feroviara cu 57 de morti din Grecia, este cautat de autoritați. Familia lui se teme ca il va gasi pe lista decedatilor. Romanul dat disparut in tragedia feroviara este un tanar care se dusese la Atena sa dea examen auto si avea bilet de intoarcere…

Aproximativ doua mii de manifestanți s-au adunat aseara la Salonic, in nordul Greciei, pentru a protesta fața de erorile care au dus la catastrofa feroviara de marți seara, soldata cu 57 de morți și cel puțin 56 de disparuți, informeaza Rador.

A fost arestat un șef de gara, are loc un val de demisii și demiteri Un nou bilanț inca provizoriu al celei mai grave catastrofe feroviare din istoria Greciei, soldata cu 46 morți și mai multe zeci de raniți, a fost dat publicitații joi dimineața, impreuna cu anunțul potrivit caruia un șef de gara a

Tragedia feroviara ce a avut loc in Grecia a generat proteste in capitala Atena, dar nu numai. Accidentul feroviar soldat cu 43 de morți a scos oamenii in strada, in mai multe orașe din Grecia. Protestatarii s-au ciocnit cu poliția in fața sediului Hellenic Train din Atena – compania responsabila de

- O coliziune intre un tren de marfa și trenul de pasageri plecat de la Atena spre Salonic s-a produs in seara zilei de marți, 28 februarie, in zona orașului Larissa (centrul Greciei). Un bilanț, tot provizoriu, de miercuri anunța 86 morți și peste aproape 90 raniți. Operațiunile de salvare la care sunt…

