- Oficialii din orașul Guangzhou au oferit scuze pentru comportamentul „violent" al unor subordonați care au intrat cu forța in 84 de case in timpul cautarii unor persoane care ar fi putut intra in contact cu oameni infectați cu virusul SARS CoV-2, potrivit The Guardian, scrie Mediafax. Fii…

- Furie si panica in randul cetatenilor Chinei dupa ce un oficial de rang inalt a anuntat ca politica anti-COVID ar putea dura in jur de cinci ani.Mai exact, in aceasta perioada testele in masa vor fi obligatorii, ca si restrictiile de calatorie.

- Oficialii din orasul Dandong, situat la granita cu Coreea de Nord, sunt preocupati de numarul de infectii de COVID, recent aparute si nu isi explica de unde provin. Presupun ca vantul aduce virusul din tara vecina, asa ca ii indeamna pe oameni sa tina geamurile inchise. Nu exista o dovada stiintifica…

- Shanghai-ul isi propune, in esenta, sa puna capat restrictiilor incepand de miercuri, dupa relaxarea restrictiilor in ultima saptamana. Mai multi oameni au fost lasati sa iasa din case si mai multor afaceri li s-a permis sa se redeschida, desi majoritatea locuitorilor raman in mare parte limitati la…

- China a ripostat miercuri la ceea ce a numit comentariile „iresponsabile" ale șefului Organizației Mondiale a Sanatații, care a descris politica intransigenta a țarii, „zero COVID", ca fiind „nesustenabila". Oficialii din Shanghai, care se afla acum in a șasea saptamana de izolare totala, au declarat…

- Marea metropola chineza Guangzhou (Canton), situata in sudul tarii, a anulat, joi, sute de zboruri si a lansat un program de testare in masa a circa sase milioane de locuitori dupa descoperirea unui singur caz suspect de COVID-19, informeaza AFP, citata de Agerpres. Aproape fara niciun caz de coronavirus…

- Autoritatile chineze ale internetului incearca sa blocheze un videoclip popular care evidentiaza impactul restrictiilor de cinci saptamani din Shanghai asupra rezidentilor sai, informeaza BBC. Clipul prezinta inregistrari audio cu cetateni care se plang de starea lor, lipsa hranei si ingrijirea medicala…