Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea VIDEO| Grindina a facut PRAPAD in nordul țarii: Ploaia cu gheața a distrus gradinile și a provocat pagube insemnate O furtuna puternica, insotita de o ploaie cu grindina s-a abatut, joi, asupra mai multor localitați din județul Maramureș, și a acoperit terenurile cu un strat alb. Cetațenii…

- E alerta meteo in mai multe zone din țara. Administrația Naționala de Meteorologie a emis marți o informare meteo de vreme rea valabila pentru sudul, sud-estul și centrul țarii, pana miercuri.De marți ora 10:00 pana miercuri ora 8:00, in sudul, sud-estul și centrul țarii, precum și in zona…

- Administrația Naționala de Meteorologie a lansat o avertizare meteorologica pana miercuri dimineața de ploi torențiale, grindina și vijelii. Interval de valabilitate: 02 iunie, ora 10:00 – 03 iun...

- Un localnic a filmat in timpul furtunii, spunand ca nu a mai vazut așa ceva pana acum. The post Vijelia si grindina au facut prapad intr-o localitate din vestul tarii (Video) appeared first on Renasterea banateana .

- Dezastru in sudul țarii. O ploaie cu grindina, care a durat aproape o ora, a facut prapad din gospodariile oamenilor. In satul Vadul lui Isac, din raionul Cahul, puhoaiele au inundat curți, au distrus mai multe case, dar și drumurile din localitate, transmite orheitv.md. Oamenii, care au ramas fara…

- O ploaie cu grindina a facut prapad in satul Burlaceni din raionul Cahul. Pamantul a fost acoperit cu un strat consistent de gheața.Imaginile au fost postate pe pagina de Facebook moldovaweather.Materialul video nu mai are nevoie de comentarii.

- O ploaie cu grindina a facut prapad la Cahul. Strazile au fost acoperite de noroi și gheața.Imaginile de mai sus nu mai au nevoie de comentarii.Citește și: GRINDINA cat bobul de mazare a facut pagube in unele localitati din sudul si nordul tarii. Gospodarii, DISPERAȚI

- Precipitații abundente cu grindina in sudul și nordul țarii. Ploaia a lovit orașul Vulcanești, o localitate din raionul Cahul, dar și raionul Briceni. Potrivit portalului ziuadeazi.md, in dupa amiaza zilei de azi au cazut precipitații de scurta durata cu grindina peste orașul Vulcanești. Grindina s-a…