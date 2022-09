Furia, marele aliat al crizei energetice La șapte luni de la atacul Rusiei asupra Ucrainei, neliniștea provocata de inflație și de prabușirea nivelului de trai a dus la creșterea unor forțe politice cunoscute, fie ca este vorba de sfidarea directa a hotararii UE de a se debarasa de petrolul și gazele rusești, fie de vechile mișcari extremiste.Bombe cu ceas. Democrații suedezi […] The post Furia, marele aliat al crizei energetice first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

