- Ultimele atacuri brutale ale rușilor asupra civililor ucraineni dau o imagine sumbra a intorsaturii pe care ar putea-o lua razboiul. Atacurile au distrus bruma de normalitate la care incercau ucrainenii sa se intoarca dupa ce luni de zile le-au petrecut in stațiile de metrou transformate in adaposturi…

- Vicepreședintele Dumei de Stat, Piotr Tolstoi, considera ca Rusia trebuie sa atace podurile, centralele electrice, „toate drumurile dinspre Polonia, sediile și adaposturile guvernamentale” din Ucraina, in urma exploziei care a distrus parțial podul care leaga Crimeea de Rusia, relateaza cotidianul rus…

- Consiliul UE a decis astazi sa prelungeasca cu șase luni, pana la 31 ianuarie 2023, masurile restrictive impotriva anumitor sectoare ale economiei Federației Ruse”, se arata in comunicatul de presa.Se remarca faptul ca aceste sancțiuni constau in prezent intr-o gama larga de masuri sectoriale, inclusiv…

- Annalena Baerbock, ministrul german de externe, a asigurat Ucraina de sprijinul Germaniei in razboiul impotriva Rusiei in anii urmatori, daca acest lucru va fi necesar, transmite DPA, citata de Agerpres . „Din pacate, trebuie sa presupunem ca Ucraina va avea in continuare nevoie de noi arme grele de…

- In cea de-a 180-a zi de razboi, Volodimir Zelenski a transmis in cadrul discursului sau nocturn de duminica un mesaj de avertizare privind planul Ucrainei cu privire la modul in care Rusia va acționa in zilele care urmeaza. Potrivit liderului ucrainean, trupele militare rusești au in vedere un proces…

- Bombardarea centralei nucleare de la Zaporojie de catre Forțele Armate ale Ucrainei (AFU) reprezinta o amenințare reala la adresa securitații nucleare nu numai a republicii in sine, ci și a Europei, a afirmat in Ambasada Rusiei la Washington, intr-un mesaj publicat duminica pe canalul de Telegram…

- Razboiul pe care presedintele rus Vladimir Putin il duce impotriva Ucrainei este si "un razboi impotriva unitatii Europei", a denuntat duminica presedintele german Frank-Walter Steinmeier, citat de France Presse, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

