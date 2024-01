Stiri pe aceeasi tema

- URMARI… Chiar daca ninsoarea a incetat in zona, probleme sunt in continuare pe anumite drumuri din județ, intrucat nameții spulberați trebuie inlaturați, in așa fel incat partea carosabila sa fie sigura pentru circulație. Drumul Huși – Albița ramane in continuare inchis vehiculelor de mare tonaj, iar…

- Acțiune de protest, salariatii din cadrul Direcției Județene de Statistica Dambovița iși exprima nemultumirea fata de salarizarea discriminatorie indelungata, motiv pentru care va anunțam ca ASTAZI, 12.12.2023, pe toata durata normala a zilei de munca ( 8-16.30) ne vom manifesta, ca forma de protest,…

- Blocul Național Sindical informeaza prin afiliatul sau, Sindicatul National al Grefei Judiciare Dicasterial, ca la nivel național, personalul auxiliar de specialitate din instanțe a declanșat forme de PROTEST spontan concretizate in intreruperea activitații cu publicul și suspendarea ședințelor de judecata. …

- Prognoza meteo pentru 5 decembrie 2023 cerul va avea innorari si pe arii restranse temporar vor fi precipitatii slabe sub forma de ninsoare in Carpatii Meridionali si in Carpații de Curbura. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari pe parcursul zilei in masivele sudice. Maxima astazi la Targoviște:…

- 1 Decembrie 2023, pompierii damboviteni au participat in cadrul festivitații care a avut loc in centrul municipiului Targoviște cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei. In urma ceremoniei militare și religioase, echipajele de pompieri au avut oportunitatea sa iși expuna echipamentele de intervenție publicului,…

- Prima ninsoare semnificativa a acestui sezon in Republica Moldova a scos la iveala probleme grave de infrastructura și gestionare a situațiilor de urgența, lasand 109 de localitați fara electricitate și peste 100 de mii de cetațeni fara energie, punand sub semnul intrebarii eficiența autoritaților.…

- URGIA IERNII, viscolul puternic și cantitatea mare de zapada au facut impracticabila circulația rutiera pe DN23B, județul Vrancea, astfel ca autoritațile au decis inchiderea sectorului cuprins intre km. 6-14 ( Maicanești-Cioraști ), incepand cu ora 9.00. Avand in vedere prelungirea CODULUI ROSU pana…

- Un termostat pentru centrala, cunoscut și sub denumirea de termostat de ambient sau termostat de camera, este un dispozitiv utilizat pentru a controla temperatura intr-o locuința sau cladire prin reglarea funcționarii centralei termice sau a sistemului de incalzire. Funcționeaza in general astfel: Senzor…