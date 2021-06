FURIA BANCILOR N-A PUTUT DARAMA LEGEA LUI ZAMFIR – Victorie uriasa la CCR in sute de dosare pe Legea darii in plata (Minuta)

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a decis joi ca modificarile aduse Legii nr. 77/2016 privind darea in plata sunt constitutionale, cu exceptia unui articol. CCR a admis joi, cu unanimitate de voturi, in cadrul controlului legilor posterior promulgarii, o exceptie de neconstitutionalitate si a constatat ca sunt…

- Curtea de Conturi a stabilit joi ca Legea Darii în Plata este constituționala, cu excepția unui articol (art. 8, alin. 5), clarificând termenul de impreviziune. Decizia CCR a bucurat asociațiile de consumatori, dar și pe inițiatorul legii, Daniel Zamfir, care a și scris un mesaj pe Facebook:…

- Curtea Constitutionala a Romaniei s-ar putea pronunta, marti, pe sesizarile asupra Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Judecatorii constitutionali au luat in discutie cinci sesizari referitoare la acest act normativ.…

- "Astazi e începutul sfârșitului pentru p(l)andemia Covid-19 și în România. Spun asta pentru ca la ora 9:00 Curtea Constituționala a României are pe ordinea de zi pronunțarea pe neconstituționalitatea Legii carantinarii și izolarii (Legea nr. 55/2020). Acesta lege…

- Senatorul USR PLUS de Dolj, Cosmin Poteras, a depus miercuri o initiativa legislativa care sa previna accesul functionarilor publici declarati incompatibili de ANI la alte pozitii de conducere si control la stat. „Legea ANI are lacune. In prezent, alesii declarati incompatibili au interdictie pentru…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea care pune in acord Codul de procedura penala cu decizia CCR și care prevede ca instanța de judecata trebuie sa pronunțe hotararea in cel mult 120 de zile de la incheierea dezbaterilor. De asemenea, motivarea deciziei trebuie sa fie publicata in…

- Senatorul PSD Daniel Zamfir descrie ca fiind „o mare victorie” impotriva abuzurilor firmelor de leasing promulgarea legii privind darea in plata a mașinilor. „O MARE VICTORIE!!! DAREA IN PLATA LA MASINI A FOST PROMULGATA!!! O veste cu adevarat buna pentru toti consumatorii care au masini in leasing!…

- Modificarile la Legea darii in plata, care permit reechilibrarea contractelor de credit prin intermediul instantelor de judecata, vor fi analizate marti de catre judecatorii Curtii Constitutionale, informeaza Asociatia Credere pentru Informarea, Consilierea si Educarea Consumatorilor. In acest context,…