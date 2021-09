Furau bicicletele legate de balustrada blocului Doi tineri ieseni au crezut ca se vor imbogati cu rapiditate, insa au ajuns sa dea cu subsemnatul la sectia de politie. Cei doi tineri, in varsta de 22, respectiv 24 de ani, au furat, la mijlocul lunii trecute, o bicicleta dintr-un bloc din municipiul Iasi. In noaptea de 14 spre 15 august, cei doi tineri au intrat intr-o scara de bloc in cautarea unor biciclete pe care doreau sa le fure, iar mai apoi sa le vanda. Pe scara blocului, legata de balustrada scarilor, tinerii au gasit o bicicleta de culoare verde neon, iar unul dintre acestia a distrus sistemul antifurt. In scurt timp, pustanii au… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

