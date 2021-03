„Furați, dragii mei, o carte de la popa!” Campania unui preot pentru încurajarea lecturii Un preot vrea sa le dea carți copiilor ce iubesc lectura, dar nu au bani sa le cumpere. Este vorba despre parohul Bisericii Lușca din Nasaud, preotul Crin-Triandafil Theodorescu. El a lansat apelul pe contul de Facebook cu o introducere amuzanta: „Fura o carte! Te ajuta popa!”, scrie basilica.ro. „Furați, dragii mei, o carte de la popa! Scrieți-mi in privat ce carte va doriți, eu o cumpar, o impachetez in hartie de ziar și o leg cu sfoara, și v-o las undeva, unde vreți. Pe o banca in parcul orașului, in spatele unei statui din curtea muzeului, oriunde doriți! Și orice veți alege, va fi o carte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

