- 36 de angajați din cadrul instanțelor de judecata din țara sunt infectate cu Covid-19, inclusiv magistrați. Situația este mai grava in capitala, unde doar la Judecatoria Chișinau sunt diagnosticate cu noul virus 9 persoane, iar la Curtea de Apel Chișinau - 6 persoane. Șefii instituțiilor spun ca au…

- Ministerul Afacerilor Interne a informat Sindicatul Polițiștilor Europeni EUROPOL ca un numar total de 404 angajați din cadrul M.A.I. au fost confirmați cu virusul COVID-19 de la inceputul pandemiei pana pe 12 mai, cu doua zile inainte de ieșirea din starea de urgența. La solicitarea EUROPOL, MAI a…

"Am redeschis Salina intampinand primii turiști care ne-au calcat pragul. Va asteptam cu drag!", au transmis oficialii Salinei Turda, azi, dupa deschiderea obiectivului turistic considerat a fi...

- Salina Turda iși va redeschide porțile publicului larg incepand de luni, dar se vor lua anumite masuri de protecție.Monica Codreanu, directorul interimar al Salinei Turda, ca angajații, dar și publicul vor trebui sa poarte maști de protecție.De asemenea, aceasta a precizat ca au fot realizate și lucrari…

- Situația la Dej pare scapata de sub control. Interlopii fac legea in oraș, iar polițiștii inchid ochii, așa cum s-a intamplat și pana acum. In timp ce șase dintre interlopi așteapta decizia Judecatoriei Dej, astazi, dupa ce au fost saltați zilele trecute de catre ofițerii Brigazii de Combatere a Criminalitații…

- Iata postarea Corinei Vințan: Ieri 35 de cazuri noi in judetul Bacau! Pentru ca ma simt apropiata de oamenii mei dragi din Onesti, pentru ca ei sunt spital suport covid si pentru ca stiu ce nevoi au in conditiile actuale, de izbucnire a focarului Covid la Moinesti, intreb si eu de ce: De ce daca Moinesti…

- Printr-un exercițiu de memorie foarte simplu sa ne amintim momentul in care am votat investirea guvernului Ludovic Orban 2. Acel moment inedit in care domnul Florin Cațu a reușit sa ajunga pana la ușa biroului de prim-ministru și inainte de vot a facut calea intoarsa. Atunci, pentru orice om care cat…