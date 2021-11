Fura tot ce găsea în maşinile sparte Un iesean care a spart mai multe autoturisme de unde a furat tot ce se afla in ele a fost introdus dupa gratii. Acesta se plimba prin Iasi, iar cand observa un autoturism in care se aflau bunuri, acesta le spargea. „Politistii din cadrul Sectiei 1 Politie Iasi au identificat un barbat de 42 de ani, banuit de furt si furt calificat. Din investigatiile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca in luna august 2021, acesta ar fi sustras mai multe bunuri (o autofiletanta, impreuna cu acumulatorul de rezerva si incarcatorul si un ciocan rotopercutor, impreuna cu acumulatorul de rezerva si incarcatorul)… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

