Aproape jumatate dintre angajatii care pleaca (45%) descarca, salveaza, trimit sau extrag documente legate de locul de munca inainte de a parasi compania, iar acest lucru se intampla cel mai frecvent in sectoarele de tehnologie, servicii financiare si de afaceri, consultanta si management. Conform unei analize publicata, recent, pe blogul Eset din Romania, costul incidentelor legate de personalul intern a crescut cu 31% in perioada 2018 – 2020, pana la aproape 11,5 milioane de dolari, arata datele centralizate de Eset, compania specializata in securitate cibernetica. De asemenea, multe organizatii…