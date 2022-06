Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, a apreciat luni "credibile" informatiile potrivit carora Rusia "fura" exporturile de cereale ucrainene, blocate din cauza conflictului, "pentru a le vinde in propriul profit", noteaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- „Din pacate, coridorul umanitar de la Mariupol nu a functionat asa cum era planificat astazi", a deplans miercuri seara situatia oficialul ucrainean, dupa ce in cursul diminetii a anuntat un acord "preliminar" cu Rusia pentru crearea coridorului, primul de acest tip de sambata.„Din cauza lipsei de control…

- Ministrul Bogdan Aurescu a discutat cu secretarul SUA, Antony Blinken, despre consecintele invadarii Ucrainei de catre Rusia si despre modalitatile de sprijin pentru ucraineni, precum si parteneriatul strategic dintre Romania si SUA. Seful diplomatiei romane a subliniat importanta implementarii rapide…

- Noi bombardamente au avut loc in regiunea Dombas, anunța autoritațile ucrainene. O coloana lunga de vehicule militare a fost reperata din satelit in regiunea rusa Rostov, indreptandu-se catre Donbas.Morgile sunt pline in mai multe orașe din regiunea Luhansk, mai spun oficialii ucraineni.Noi gropi comune…

- Seful diplomatiei ucrainene Dmitro Kuleba a apreciat joi ca nu exista motive pentru a crede ca razboiul pornit de Rusia impotriva tarii sale se va incheia in cateva zile, informeaza vineri thenews.pl.

- SUA sunt ingrijorate ca China intenționeaza sa asiste in mod direct Rusia cu echipamente militare, a declarat joi ministrul de Externe al SUA Antony Blinken, care a precizat ca președintele american Joe Biden il va amenința vineri pe omologul sau chinez, Xi Jinping, cu represalii in cazul in care va…

- Guvernul Statelor Unite a anuntat ca va oferi un ajutor umanitar suplimentar de 186 de milioane de dolari pentru refugiatii care au fugit de razboiul din Ucraina.„Asistenta umanitara suplimentara pentru refugiatii din tarile vecine Ucrainei sprijina furnizarea de alimente, apa potabila sigura, protectie,…