Pisalogul. Alexandru Martac, comandor, casier, hidrograf

Si a inceput cariera in Marina Romana in octombrie 1923, in calitate de ofiter de clasa la Scoala Navala din Constanta. A fost propus pentru a i se acorda cea mai inalta distinctie militara de razboi romaneasca ndash; Ordinul "Mihai Viteazul", dar a sfarsit prin a fi propus la... degradare… [citeste mai departe]