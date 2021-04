Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii i-a felicitat pe printul Harry si pe sotia sa, Meghan, la aflarea vestii ca ducele si ducesa de Sussex asteapta al doilea copil. Majestatea Sa Regina Elisabeta a II-a, ducele de Edinburgh, printul de Wales si intreaga familie regala este incantata si le doreste…

- Printul Harry si sotia sa, Meghan Markle, asteapta al doilea copil, a declarat duminica un purtator de cuvant al cuplului. Ducele și ducesa de Sussex, care locuiesc in prezent in California, ii fac un frate sau o sora fiului lor Archie, care va implini doi ani in luna mai a... The post Meghan Markle,…

- Regina, ducele de Edinburgh, ducele de York, Sarah, ducesa de York, si George Brooksbank au fost informati si sunt incantati de veste. Este primul copil al printesei Eugenie si al lui Jack Brooksbank, primul nepot al ducelui de York si al ducesei de York, si al noualea stranepot al reginei si al ducelui…