- Cei care au indragit-o pe Aretha Franklin ii vor putea aduce un ultim omagiu, inainte ca aceasta sa fie inmormantata. Funeraliile „Reginei muzicii soul” vor avea loc pe 31 august, in Detroit, orașul sau natal. Anunțul a fost facut vineri, pe 17 august, de presa locala.

- Decesul legendei americane a muzicii soul Aretha Franklin, care s-a stins din viata joi la 76 de ani la domiciliul sau din Detroit in urma unui cancer la pancreas, a suscitat un torent de omagii, relateaza vineri AFP. Joi seara, ...

- Aretha Franklin a murit astazi in locuinta sa din orasul Detroit si a fost inconjurata de familie. Artista s-a luptat mai multi ani cu problemele de sanatate, iar cancerul la pancreas a fost cel care a doborat-o. Potrivit unor surse apropiate familiei, ea primea ingrijire medicala acasa de mai bine…

- Numeroase personalitati din lumea intreaga au adus un omagiu legendei muzicii americane Aretha Franklin, decedata joi la Detroit, la varsta de 76 de ani, SUA deplangand disparitia unei "comori...

- Cantareața americana Aretha Franklin a murit la varsta de 76 de ani, dupa o lunga suferința, potrivit cbsnews.com.Informația a fost facuta publica de purtatorul de cuvant al Arethei Franklin, Gwendolyn Quinn, pentru The Associated Press. Citește și: Sorina Matei s-a dezlanțuit-mesaj…

- Mai mulți artiști se pregatesc de concertul tribut pentru Aretha Franklin deși cantareața este grav bolnava in casa ei din Detroit. Directorul executiv al casei de discuri Arista Records, Clive Davis, care a semnat o colaborare cu Aretha Franklin in 1980, organizeaza evenimentul in onoarea artistei…

- Cantaretul de muzica soul Stevie Wonder si militantul pentru drepturile omului Jesse Jackson au vizitat-o recent la spital pe Aretha Franklin, care este "grav bolnava", a declarat marti presei agenta artistei. Fostul sot al cantaretei americane, Glynn Turnman, a efectuat o vizita la casa acesteia din…

- Beyonce si Jay-Z au reușit sa emoționeze pe toata lumea dupa ce i-au dedicat concertul sustinut de ei, luni, la Detroit "reginei muzicii soul" Aretha Franklin, grav bolnava, potrivit The Hollywood Reporter.