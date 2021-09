Cortegiul cu trupul neinsufletit al actorului Ion Caramitru se va opri, vineri, in jurul orei 12,00, in fata Teatrului National ‘I. L. Caragiale’, pentru un ultim ramas bun, in drumul spre Cimitirul Bellu. ‘Vineri, in jurul orei 12,00, in drumul de la Biserica Visarion spre Cimitirul Bellu, cortegiul cu trupul neinsufletit al celui care a fost Ion Caramitru se va opri in fata Teatrului National ‘I. L. Caragiale’, caruia i-a dedicat ultimii sai 16 ani de viata, pentru a ne lua ramas bun de la el si a-i aduce, ca omagiu, aplauzele noastre’, informeaza TNB, intr-o postare pe Facebook. Actorul va…