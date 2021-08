Traficul a fost restrictionat duminica pe A2 Bucuresti – Constanta, in zona localitatii Fundulea, judetul Calarasi, in urma a doua accidente in care au fost implicate 7 autovehicule. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta, la kilometrul 38, pe sensul catre Capitala, in zona localitatii Fundulea, judetul Calarasi, au avut loc doua coliziuni in care au fost implicate 7 autovehicule, evenimente in urma carora o persoana a solicitat ingrijiri medicale. Traficul rutier a fost restrictionat pe a doua banda, circulandu-se ingreunat…