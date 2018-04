Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, și soția sa, Brigitte, au fost primiți cu onoruri militare la Casa Alba. Emmanuel Macron este primul lider care efectueaza o vizita de stat la Washington, de la preluarea mandatului de președinte de catre Donald Trump.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, care se afla de ieri in vizita de stat in SUA, acompaniat fiind sotia sa, Brigitte Trogneux, a fost primit calduros la Casa Alba de omologul sau american, Donald Trump. Mai mult, liderul Statelor Unite si prima doamna, Melania Trump, i-au invitat pe sotii Macron…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a sosit luni la Washington, într-o vizita de stat - prima gazduita de omologul sau american, Donald Trump, de la preluarea mandatului - informeaza Reuters.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a sosit luni la Washington, intr-o vizita de stat - prima gazduita de omologul sau american, Donald Trump, de la preluarea mandatului - informeaza Reuters. Potrivit agentiilor de presa internationale, un subiect important pe care urmeaza sa…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a sosit luni la Washington, intr-o vizita de stat - prima gazduita de omologul sau american, Donald Trump, de la preluarea mandatului - informeaza Reuters. Potrivit agentiilor de presa internationale, un subiect important pe care urmeaza sa il discute…

- Donald Trump a condamnat presupusul atac chimic din Siria. Președintele american va lua o decizie cu privire la raspunsul Statelor Unite ale Americii in urmatoarele 24 sau 48 de ore. Declarațiile au fost facute in ziua in care Consiliul de Securitate al ONU se intrunește pe aceeași tema a carnagiului…

- Emmanuel Macron va avea dreptul la "prima vizita de stat", care include o ceremonie oficiala si un dineu, organizata de presedintele american de la instalarea sa la putere in ianuarie 2017."Aceasta vizita va contribui la intarirea cooperarii dintre Statele Unite si Franta in privinta chestiunilor…

- Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe, a anuntat, luni, ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, in va primi la Washington pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, la data de 24 aprilie, informeaza The Associated Press.