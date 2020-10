Popești-Leordeni, 1 octombrie 2020: Cu ocazia Zilei internaționale a animalelor, Fundația Speranța va gazdui un eveniment special, in cadrul caruia va fi inaugurat primul muzeu dedicat cainilor fara stapan. Evenimentul va avea loc pe data de 4 octombrie 2020, intre orele 10:30-15:30, la adapostul Speranța, aflat in Popești-Leordeni, in imediata apropiere a capitalei. Evenimentul va marca inceputul unei campanii organizate de Animal Society, in parteneriat cu VIER PFOTEN și Fundația Speranța. Intitulata „Mesagerii Speranței”, aceasta va avea drept obiectiv promovarea adopțiilor de caini din adapostul…