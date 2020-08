Fundatia Regala Margareta a Romaniei (FRMR) anunta inceperea activitatii de formare in cadrul proiectului "$E$- SOLIDAR pentru Economie Sociala", dedicat persoanelor din Sud Muntenia si Sud-Vest Oltenia care intentioneaza sa infiinteze o afacere sociala in scopul crearii de noi locuri de munca si al dezvoltarii comunitatilor locale.



Potrivit unui comunicat al FRMR, transmis marti AGERPRES, proiectul este dezvoltat de SC Global Commercium Developement SRL, in calitate de beneficiar, in parteneriat cu FRMR.



In perioada 11 august 2020 - 10 martie 2021 este prevazuta derularea…