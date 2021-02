Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de varstnici care au solictat sprijin la Telefonul Varstnicului in 2020, aproape triplu fața de anul precedent.Solicitarea de informații și de ajutor financiar, principalele motive pentru care varstnicii au apelat linia telefonica de sprjin. Serviciul social Telefonul Varstnicului, singura linie…

- * 100 de varstnici din Bucuresti primesc meniu de sarbatori si pachete cu produse alimentare la domiciliu oferite de Fundatia Regala Margareta si partenerii sai. * 50 de seniori din tara, sprijiniti constant de-a lungul anului de Fundatie, au primit tichete sociale in valoare de 200 de lei. Mai mult…

- Ofițerul medical șef al Angliei, Chriss Whitty, a anunțat, sambata, ca noua tulpina de coronavirus identificata in Regatul Unit se poate raspandi mai repede și se analizeaza urgent pentru a confirma ca nu poate produce o mai mare rata a mortalitații, relateaza Reuters, citata de HotNews.ro.”Așa cum…

- Rusia a dejucat planuri ale unor atacuri ”teroriste” ale organizatiei Statul Islamic (SI) in regiunea Moscova si a destructurat o celula care ar fi putut trece la actiune, a anuntat miercuri Serviciul federal de securitate (FSB), potrivit agentiei ruse de presa RIA Novosti, relateaza Reuters.…

- Reprezentanții Ministerului Educației și Cercetarii informeaza cu privire la faptul ca specialiștii din cadrul centrelor județene de resurse și asistența educaționala vor oferi zilnic, de luni pana vineri, intre orele 8.00 – 16.00, consiliere psihologica pentru elevi și parinți, aceștia fiind ajutați…

- La o saptamana dupa ce toate unitațile de invațamant din țara au trecut complet la sistem online, Ministerul Educației și Cercetarii pune la dispoziție linii telefonice de consiliere socio-emoționala... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Parinții, profesorii și elevii din județul Timiș au acum la dispoziție doua linii telefonice pe care le pot apela in situația in care au... The post Suport informațional și consiliere psihologica pentru parinții, profesorii și elevii din invațamantul timișean. Sunt puse la dispoziție doua linii telefonice…

- Cinci linii telefonice prin care se ofera consiliere psihologica gratuita au fost infiintate de autoritatile din Arad si vor deveni operationale de miercuri, de cand pot apela atat persoane infectate cu SARS-CoV-2, izolate sau in carantina, cat si persoane care se simt afectate de starea generata…