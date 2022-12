Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa, burnita si ghetus in zone si localitati din opt judete. Astfel, pana la ora 9:00, in zona joasa a judetelor Alba, Brasov, Mures, Harghita, Sibiu, Cluj si Bistrita-Nasaud, precum si in zona…

- Potrivit meteorologilor, in judetele Cluj (zona joasa), Bistrita-Nasaud (zona joasa), Alba (zona joasa), Brasov (zona joasa si zona depresionara), Covasna (zona depresionara), Mures (zona joasa) si Harghita (zona depresionara), se va semnala local ceata, care determina scaderea vizibilitatii sub 200…

- In localitati din judetele Salaj, Cluj, Bistrita-Nasaud, Mures si Sibiu si in zonele joase si depresionare din judetele Alba, Covasna, Brasov si Harghita se va semnala local ceata care determina scaderea vizibilitatii sub 200 m si izolat sub 100 m, informeaza ANM.Potrivit sursei citate, avertizarile…

- Meteorologii au emis duminica mai multe avertizari cod galben de ceața, valabile pentru 20 de județe sau zone ale acestora din Maramureș, Transilvania, sudul și nordul Moldovei, Dobrogea și sudul Munteniei. Potrivit ANM, vor fi afectate județele sau zone din Maramureș, Salaj, Bistrița-Nasaud, Cluj,…

- Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Centru (CRPCRC) a desfașurat o serie de actiuni de verificare a respectarii prevederilor legale privind clasificarea și marcarea produselor din sticla cristal, aflate la comercializare, care face parte dintr-o tematica naționala de control.…

- Atenționare Cod Galben de ceața in zona joasa din județul Alba. Vizibilitate scazuta sub 200 metri, izolat sub 50 metri Meteorologii au emis sambata dimineața o atenționare Cod Galben de ceața pentru zona joasa din județul Alba. Potrivit ANM, se vor semnala local ceața, care determina scaderea vizibilitații…

- Ambasador al proiectului, cel mai mare traseu de drumeții care strabate țara, Andreea Esca a participat la inaugurarea Via Transilvanica. Drumul turistic care unește Romania pe diagonala a fost inaugurat printr-o serie de evenimente ce au avut loc in Piața Crucii din Alba Iulia și in comuna Ciugud.…

- In ultima saptamana, Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Centru (CRPCRC) a realizat o serie de acțiuni, pentru a verifica modul in care este respectata legislația in vigoare, in domeniu, in magazinele lanțului de supermarketuri Penny, ca parte a unei tematici naționale de…