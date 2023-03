Stiri pe aceeasi tema

- Fundatia Pentru Apararea Cetatenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a solicitat Ministerului Muncii sa faca public raportul de analiza, evaluare a impactului si recomandari pentru reforma pensiilor speciale elaborat de Banca Mondiala, pe motiv ca acesta contine potentialele solutii de care Romania…

- Fundația Pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a solicitat Ministerului Muncii sa faca public “Raportul de analiza, evaluare a impactului și recomandari pentru reforma pensiilor speciale”, elaborat de Banca Mondiala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a precizat ca nu va accepta ca pensiile militarilor sa fie considerate pensii speciale, astfel ca la nivelul coalitiei de guvernare s-a constituit un grup de lucru care va analiza legea pensiilor si va veni cu amendamente. Ciolacu a aratat ca legea noua a pensiilor…

- „In decembrie 2021 am aprobat un memorandum in Guvern in care s-a format un prim grup de lucru unde nu erau miniștrii de resort care au in coordonare pensiile militare, pentru ca, in concepția noastra pensiile militare nu erau acolo. Insa, din cauza ca intr-un mod ”profesionist” a fost trecut in PNRR…

- Banca Mondiala a propus patru scenarii in ceea ce priveste pensiile de serviciu din sectorul civil. Pe scurt, Banca Mondiala vrea eliminarea imediata a tuturor pensiilor de serviciu sau eliminarea pensiilor de serviciu pentru toti cei care nu au acumulat inca vechimea, inghetarea tuturor pensiilor de…

- A venit raportul-bomba care arunca in aer pensiile speciale din Romania, scrie realitatea.net. Potrivit unor surse, Banca Mondiala a spus clar: se desființeaza veniturile speciale și nici nu vor aparea altele noi. Crește și varsta de pensionare pentru cei care obișnuiau sa se pensioneze la 40-50 de…

- Șeful PSD a explicat care este stadiul blocajelor in realizarea reformelor din PNRR, aratand ca in cazul deblocarii reformei pensiilor speciale se așteapta raportul de la Banca Mondiala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…