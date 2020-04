Fundatia Orange ofera 1.500 de tablete elevilor fara posibilitati financiare

Fundatia Orange ofera spre folosinta cele 1.500 de tablete utilizate in cadrul programului Digitaliada elevilor cu situatii dificile din cele 50 de scoli in care se desfasoara programul.



Decizia vine in contextul in care participarea elevilor la cursurile online a devenit obligatorie, conform ordinului emis de Ministerul Educatiei si Cercetarii in data de 21 aprilie 2020.



Astfel, incepand de luni, 4 mai, si pana la sfarsitul anului scolar 2019-2020, tabletele vor fi oferite in custodie elevilor ai caror parinti se afla in imposibilitatea de a le pune la dispozitie echipamente…