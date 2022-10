Stiri pe aceeasi tema

- Institutul de Studii Financiare (ISF) și Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) organizeaza, in saptamana World Investor Week, prima sesiune a cursului de educație financiara destinat cadrelor didactice din invațamantul primar, in cadrul programului StartFIN. StartFIN, pentru formarea personalului…

- Noul cartier de locuințe ANL din Targoviște prinde contur, iar blocurile cu apartamente destinate medicilor și cadrelor didactice sunt aproape gata, la un an de la demararea lucrarilor. Noile blocuri sunt construite pe bulevardul Regele Ferdinand, in imediata vecinatate a cartierului Aleea Trandafirilor,…

- Peste 900 de profesori și educatori vor primi indemnizații pentru a oferi o pregatire de inalta calitate in limba germana, in cadrul unei finanțari de 753.260 euro asigurate de Germania in scopul promovarii acestei limbi la nivel de limba materna in școlile de stat și in instituțiile de invațamant din…

- Peste 900 de profesori si educatori vor primi indemnizatii pentru a oferi o pregatire de inalta calitate in limba germana, in cadrul unei finantari de 753.260 euro asigurate de Germania in scopul promovarii acestei limbi la nivel de limba materna in scolile de stat si in institutiile de invatamant din…

- Ministerul Educației va finanța formarea cadrelor didactice din invațamantul liceal de stat, prin programe de conversie profesionala, iar in acest sens va incheia contracte cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. USV a transmis ca programele de studii de conversie profesionala cuprinse in oferta…

- Aproape 70% dintre profesori spun ca examenele de admitere organizate de colegiile nationale vor duce la inechitate, potrivit unei consultari publice cu privire la proiectul legii Invatamantului Preuniversitar adresate de World Vision Romania catre cadrele didactice din toate ciclurile de invatamant.…

- Aproape 70- dintre profesori spun ca examenele de admitere organizate de colegiile nationale vor duce la inechitate, potrivit unei consultari publice cu privire la proiectul legii Invatamantului Preuniversitar adresate de World Vision Romania catre cadrele didactice din toate ciclurile de invatamant.…

- Inspectoratul Scolar Judetean Dolj a organizat vineri prima sedinta publica pentru repartizarea cadrelor didactice pe posturile vacante. La aceasta sedinta au avut posibilitatea sa participe doa profesorii care au avut cel putin nota 7 la titularizare. La nivelul judetului Dolj au fost publicate 91…