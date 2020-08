Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a acceptat nominalizarea Partidului Republican in vederea celui de-al doilea mandat si si-a inaugurat campania electorala prin promisiunea-soc a unui vaccin - ”anul acesta” - impotriva covid-19, relateaza AFP, potrivit news.ro.Intr-un lung discurs de 70 de…

- Convenția Republicana s-a incheiat iar campania electorala din SUA incepe. Anul acesta convenția s-a desfașurat diferit și ramane de vazut cum ii va influența pe americani ceea ce s-a vazut, ceea ce s-a spus și ce s-a promis in aceste zile. Vedem impreuna la Antena 3 cine este in fața: Donald Trump…

- Joseph Biden, candidatul democrat in scrutinul prezidential din SUA, mentine avansul in sondajele de opinie, inclusiv in state decisive din punct de vedere electoral, dar popularitatea presedintelui Donald Trump este in crestere, informeaza postul CNBC si publicatia The Hill.La nivel national,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a primit, luni, numarul de voturi necesare pentru investirea oficiala in pozitia de candidat al Partidului Republican, la alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, transmit Reuters si AFP, citate de Agerpres.

- Presedintele american Donald Trump si-a asigurat luni numarul de voturi necesare pentru investirea oficiala in pozitia de candidat oficial al Partidul Republican la alegerile prezidentiale din SUA din 3 noiembrie, transmit Reuters si AFP. Fara nicio surpriza, cei aproximativ 330 delegati republicani…

- Convenția Naționala a Partidului Republican, intrunita la Charlotte,Carolina de Nord, are programata pentru LUNI, 24 august, desemnarea oficiala a lui Donald Trump, candidat la PREȘEDINȚIA STATELOR UNITE. La...

- Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca intentioneaza sa tina discursul de acceptare a nominalizarii sale drept candidat al Partidului Republican la scrutinul din noiembrie de pe peluza Casei Albe, transmite Reuters, preluand publicatia New York Post, relateaza Agerpres.Citește și:…

- Trupa rock britanica The Rolling Stones l-a amenintat pe presedintele american Donald Trump cu o actiune in justitie daca politicianul republican va continua sa foloseasca un cantec celebru din repertoriul grupului, "You Can't Always Get What You Want", in timpul mitingurilor din campania sa…