Fundația Mobexpert ajută trei familii să îşi reabiliteze casele distruse în incendiul din Tunari Fundația Mobexpert ajuta trei familii sa isi reabiliteze casele distruse in incendiul din Tunari Flacarile s-au extins cu repeziciune și au afectat și fațadele celor doua case din apropiere. Cazul a ajuns in atenția Fundației Mobexpert, astfel ca familiile ajunse in aceasta situație limita beneficiaza de un ajutor financiar cu care sa poata reabilita casele afectate de flacari. ”Pentru fiecare dintre noi, casa in care locuim este locul unde se țes amintiri și fiecare colț pastreaza o parte din sufletul nostru. Tocmai de aceea, cand afli ca cineva și-a pierdut locuința intr-un incendiu este un… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

