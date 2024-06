Fundația Mobexpert ajută Parohia cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil Fundația Mobexpert ajuta Parohia cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil ”Noi ne implicam, de aproape 20 de ani, in a-i ajuta pe cei care apeleaza la fundația noastra. Aflam povești impresionante care ne emoționeaza foarte mult și care ne conving sa ne implicam pentru a aduce o raza de speranța in viețile oamenilor. Am primit, in urma cu ceva timp, un mesaj prin care ni se cerea susținerea Parohiei din Ștefaneștii de Jos, mai precis pentru a dota bucataria lacașului cu mobila și utilitați necesare. In acea parohie se afla hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil și am aflat ca preotul… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

