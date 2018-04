Fundatia “Liviu Marian Pop” a oferit incaltaminte noua la 35 de copii (FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Copiii din localitatea Poiana vor avea sansa sa invete intr o scoala noua, care va fi situata pe terenul din fata Centrului Cultural "Gabriel Cotabitaldquo;, unde se desfasoara orele in acest an de invatamant. Primaria orasului Ovidiu a anuntat demararea lucrarilor aferente proiectului "Construire imobil…

- In perioada 19-22 aprilie, in Baia Mare va avea loc o actiune de sterilizare gratuita a cainilor din oras. Organizatorii se asteapta ca aproximativ 200 de caini sa fie sterilizati, astfel incat sa fie stopata aparitia de patrupede pe strazile orasului. “Incepand de joi, 19 aprilie pana in 22 aprilie,…

- Peste 130 de copii si tineri cu nevoi speciale din serviciile de protectie a copilului din judetul Maramures, din cadrul Asociatiei ASSOC, a Asociatiei Esperando si a Centrului de zi Luchian au participat, luni, 19 martie, la cea de-a 18-a editie a Jocurilor Speciale de Iarna, pe partia „Icoana” din…

- Locuitorii de pe str. Oituz nr.3 din Baia Mare raman fara apa marti, 6 martie, in intervalul orar 09.00-14.00 din cauza unor lucrari de reparatii. Tot fara apa vor ramane, in acelasi interval orar, si locuitorii de pe str.George Enescu nr.17 (intre str.Narciselor si str.Victor Babes) din Baia Mare,…

- O onoare pentru Baia Mare sa detina o Scoala de Balet, care incepe sa urce pe culmile succesului la competitii internationale. Rivulus Dance, un nume ce incepe sa fie cunoscut la nivel national si international. Rivulus Dance este singura scoala de balet din Baia Mare care si-a inceput activitatea in…

- Conform legii nr. 1/2011, politistii locali imputerniciti de primarul municipiului Galati pot aplica sanctiuni parintilor sau reprezentantilor legali ai caror copii nu urmeaza cursurile invatamantului obligatoriu.

- Intr-una dintre localitațile timișene fara gradinița (aceasta funcționeaza in incinta școlii) se lucreaza la proiecte destinate celor mai mici locuitori. In Livezile, elevii școlii primare sunt nevoiți sa iasa din cladire pentru a ajunge la toalete, iar o grupa de gradinița funcționeaza in cadrul acestei…

- La sfarsitul lunii ianuarie, parinții elevilor din clasele V-VIII de la Școala cu clasele I-VIII din Micești, au aflat ca Inspectoratul Școlar are in vedere desfiintarea claselor de gimnaziu, incepand din anul scolar viitor și mutarea elevilor la Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia. La sfarsitul…