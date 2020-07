Stiri pe aceeasi tema

- Copiii și adolescenții cu varste intre 8 și 18 ani beneficiaza in aceasta vara de o serie de cursuri gratuite de limba engleza, sub indrumarea unuia dintre cei mai buni profesori din București. Organizate de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei, cursurile se vor desfașura exclusiv…

- 47 de beneficiari și 28 de angajați ai unui centru pentru persoane dependente din București au fost depistați pozitivi la testarea COVID-19, a anunțat, marți, Direcția de Sanatate Publica, alaturi de sancțiuni in valoare de 20.000 de lei pentru nerespectarea masurilor de protecție. Testele au fost facute…

- Un profesor de fizica din Iași explica tehnic in ce condiții un termoscaner poate arata o temperatura corporala mai mica decat in realitate, astfel ca o persoana bolnava, cu o infecție in corp, poate intra intr-un spațiu inchis cu o temeperatura afișata sub 37 de grade, iar in realitate ar putea avea…

- Jurnalul unui profesor de boli infecțioase care nu a scapat de simptomele COVID-19 nici dupa șapte saptamani a devenit viral in Anglia. Profesorul de la Școala de Medicina Tropicala din Liverpool spune ca experiența sa cu Covid-19 a prezentat un simptom nou și tulburator in fiecare zi. Conform ultimelor…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Jandarmeriei Capitalei, Alexandru Iacob, adunarea publica este ilegala, insa Jandarmeria incearca sa gestioneze situatia fara a avea incidente. Acesta este primul protest din Romania de la impunerea starii de urgența cauzata de pandemia de SARS-CoV-2, insa participanții…

- Un centru de carantina din Galați a fost distrus de persoanele izolate acolo, care au plecat lasand in urma un peisaj dezolant. Mormane de gunoaie și mobilier distrus au ramas in urma persoanelor care au primit cazare in spatiile de carantina ale Primariei Galati. Unele apartamente au fost inaugurate…

- Profesorul Adrian Streinu-Cercel a fost demis de la conducerea Comisiei anti-COVID a Ministerului Sanatații, dupa ce in presa a aparut planul care prevederea izolarea timp de mai multe saptamani a persoanelor varstnice. Medicul care conduce Institutul ”Matei Balș” din București a trimis o scrisoare…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat ca se analizeaza o “relaxare” a programului pentru persoanele de peste 65 de ani, avand in vedere ca intervalul orar 11-13 nu este cel mai potrivit. El afirma ca intervalul ar urma sa fie mutat mai devreme dimineața, cand și magazinele sunt igienizate, dar…