Fundația Comunitara Țara Fagarașului (FCTF) aduce Green Deal-ul, tema ediției 2021 a Nopții Cercetatorilor, in comunitatea fagarașana. Pactul Verde European (Green Deal) este un plan ambițios care aduce știința, cercetarea și inovarea in mijlocul eforturilor de reducere a amprentei de carbon a Statelor Membre ale UE. “Noaptea Cercetatorilor Europeni” este un proiect inițiat de Comisia de Cercetare a Uniunii Europene in 2005, care se...