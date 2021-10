Stiri pe aceeasi tema

- Tre’ sa recunosc ca dom’ general Silviu Predoiu, ex si actual si in vecii vecilor SIE, e simpatic de numa’. In urma cu mai bine de 10 zile, dom’ general scria o postare suava pe facebook in care se intreba retoric cine e Citu si continua cu faptul ca premierul nostru ar trebui sa vina […] Source

- In aceasta perioada se inregistreaza o crestere a valorilor de trafic prin punctele de trecere a frontierei pe sensul de ieșire din Romania, sens in care ITPF Sighetu Marmației a dispus toate masurile care sunt in competenta institutiei pentru asigurarea unui control operativ si fluent. Conducerea ITPF…

- Un sofer de autobuz din Baia Mare s-a ales cu arsuri dupa ce mai multi indivizi au dat foc unui recipient cu dezinfectant care a explodat. Politistii nu stiu cum a fost posibil acest lucru. Cert este ca mai multi indivizi au urcat in mijlocul de transport din zona combinatului din Baia-Mare si au dat…

- Romanii ar putea plati la iarna cele mai mari facturi la gaze naturale din istorie, din cauza creșterii semnificative a prețurilor la bursa. Conform unei analize a Asociației Energia Inteligenta, prețul gazelor va atinge un maxim istoric, ducand la creșterea numarului consumatorilor vulnerabili și afectand…

- Pompierii maramureseni au fost solicitati la un incendiu de vegetatie uscata in aceasta dimineata, izbucnit pe Valea Usturoiului. Din primele date, focul ar fi pornit de la o cabana din lemn, care din pacate a ars din temelii. Source

- Pe parcursul zilei de ieri, misiunile pompierilor militari romani, din zona Vilia – Grecia, au constat in limitarea propagarii flacarilor, lichidarea incendiilor izbucnite la locuințele din zona, precum și in menținerea unei linii de protecție intre frontul de incendiu și zonele neafectate. De asemenea,…

- Mai sunt 17 zile pana cand ținutul magic din inima Transilvaniei iși va deschide porțile The post Organizatorii UNTOLD au inceput construcția celui mai mare festival din Europa organizat in acest an appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Organizatorii UNTOLD au inceput construcția…

- Cancelarul austriac, Sebastian Kurz, a spus ca nu doreste ca tara sa primeasca mai multi refugiati afgani in ciuda revenirii la putere a talibanilor. Cancelarul a repetat propunerea ca persoanele din Afganistan sa primeasca ajutor in tarile vecine. El a mentionat in special Turkmenistanul si Uzbekistanul…