- Biblioteca Județeana „Alexandru D. Xenopol” organizeaza joi, 11 iulie 2024, incepand cu ora 14:00, lansarea volumului „Romani, sarbi, slovaci pe Valea Mureșului Inferior (1802-1918)”, semnat... The post Micro-Europa intr-o carte: istorie, religie și cultura – lansarea volumului „Romani, sarbi, slovaci…

- Piețe24 impreuna cu Universitatea de Științele Vieții ”Regele Mihai I” organizeaza sambata, 13 iulie, a doua editie a evenimentuilui MidnightMarket. Este vorba de un concept nou, dedicat exclusiv producatori și artizanilor locali. Midnight Market, cu decorurile sale fascinante și atmosfera vibranta,…

- Cand se imbina utilul cu placutul ies doar lucruri extraordinare. Un nou eveniment marca UPT destinat atat studenților proprii, cat și tuturor celor interesați, lansarea noului monopost de Formula Student al echipei UPT Racing Team, dar și o conferința avand ca tema „Safety Driving”, susținuta de cunoscutul…

- Accidentati cand efectuau lucrari la Gara de Nord. S-a intamplat vineri dupa amiaza. Polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca doi lucratori care se aflau pe o scara cu nacela, in timp ce efectuau lucrari de renovare la stația CF din Timișoara,…

- Contractul pentru construirea noului stadion de la Constanța nu a fost semnat nici pana in prezent, deși in urma cu o luna, Guvernul aproba memorandumul de finanțare. Reprezentanții Companiei Naționale de Investiții (CNI) au precizat pentru ISE ca acest lucru se va intampla „in perioada urmatoare”,…

- In acest final de saptamana, in Iulius Town, sunt așteptați iubitorii de satira, care vor descoperi o expoziție cu peste 300 de caricaturi realizate de artiști romani. Timișorenii care vin in Iulius Mall pot beneficia și de o spirometrie gratuita, iar cei care s-au inscris la Timotion au timp pana sambata…

- Lansarea candidatului la funcția de primar al comunei Satchinez a oferit posibilitatea celor de la PSD sa acuze USR și Alianța Dreapta Unita ca susțin un competitor cu probleme penale. Conform celor de la PSD, cel susținut pentru conducerea primariei din localitatea amintita a fost condamnat penal pentru…

- Municipalitatea timișoreana anunța ca in doua dintre piețele din oraș vor fi executate o serie de lucrari de reparații și modernizare. Investițiile totale vor fi de aproximativ doua milioane de lei Primaria Municipiului Timișoara și SC Piețe SA vor incepe, dupa Paști, lucrari de modernizare in piețele…