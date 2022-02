Fundaşul Radu Drăguşin a debutat oficial la Salernitana Tanarul fundas roman Radu Dragusin (20 ani) a debutat oficial la noua sa echipa, Salernitana, la care a fost imprumutat de Juventus Torino pana la finalul sezonului, fiind integralist in partida incheiata la egalitate pe teren propriu, scor 2-2, cu formatia Spezia, luni seara, in etapa a 24-a a campionatului de fotbal al Italiei, anunța Agerpres. Atacantul italian Simone Verdi, recrutat tot in aceasta iarna de Salernitana, de la Torino FC, a marcat ambele goluri ale gazdelor, din lovituri libere (3 si 16). Spezia a inscris la randul de doua ori in prima repriza, din loviturii de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

