- Conducerea clubului CS Unirea Ungheni 2018 anunța desparțirea de comun acord de antrenorul Florentin Petre, care a condus echipa mureșeana spre promovarea in Liga 2. „Lui Florentin Petre ii mulțumim pentru dedicarea, pasiunea și eforturile neobosite. Sub indrumarea sa, echipa noastra a crescut și a…

- Unirea Ungheni și Gloria Bistrița se vor infrunta intr-una dintre finalele barajului de promovare in Liga a II-a de fotbal. Partidele vor avea loc in 1 și 5 iunie. In semifinale, Ungheniul a trecut de SCM Zalau, cu care a remizat, sambata, in deplasare, scor 1-1, dupa ce in manșa I se impusese cu 3-0…

- CS Unirea Ungheni 2018, ocupanta locului 2 in Seria 9 a Ligii a III-a, a incheiat la egalitate sambata, 25 mai, scor 1-1 (1-0), in deplasare, cu SCM Zalau, campioana Seriei 10 din cadrul aceleiași ligi. Pentru echipa din Ungheni a inscris Piper, in minutul 23, iar pentru gazde a egalat Pop, in minutul…

- Antrenorul formației CS Unirea Ungheni 2018, Florentin Petre, și Victoraș Astafei, capitan de echipa, au participat luni, 20 mai, la emisiunea "Zi tot, cu Alex Toth!", realizata de catre Alex Toth, redactorul șef al cotidianului Zi de Zi. Prezenți in studioul Zi de Zi Live amenajat in proximitatea redacției…

- Etapa a 5-a din play-off-ul Ligii a III-a de fotbal s-a desfașurat vineri și sambata, 26-27 aprilie, cu echipele din zona noastra in meciurile: Olimpic Cetate Rașnov – Kids Tampa Brașov 2-1 (vineri) și Olimpic Zarnești – Campulung Muscel 3-2 (sambata) – in seria a 5-a și Unirea Ungheni – Universitatea…

- CS Unirea Ungheni 2018 a pierdut acasa sambata, 27 aprilie, cu scorul de 2-3 (0-0), in fața formației Univ. din Alba Iulia, intr-un meci contand pentru etapa a 5-a a play-off-ului Seriei a 9-a a Ligii a III-a de fotbal. In celalalt meci al etapei, ACS Mediaș a fost invinsa, pe teren propriu, cu scorul…

- Unirea Ungheni 2018 a invins sambata, 20 aprilie, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, formația ACS Mediaș, in etapa a 4-a a play-off-ului Ligii a III-a de fotbal, Seria a 9-a. Pentru echipa pregatita de fostul internațional roman Florentin Petre a inscris Fortes, in minutul 86. In celalalt meci al etapei,…

- Unirea Ungheni 2018 a invins sambata, 13 aprilie, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (2-0), liderul seriei a 9-a din Liga a III-a de fotbal, intr-un meci contand pentru etapa a 3-a a play-off-ului. In celalalt meci al etapei, ACS Mediaș a trecut, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0), de Univ. din…