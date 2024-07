Stiri pe aceeasi tema

- Primul derby important al sezonului de Superliga ce tocmai a debutat a fost caștigat duminica, in prelungiri, de CFR Cluj. Ardelenii au fost conduși cu 0-2, in Gruia, dar au reușit sa se impuna cu 3-2, cu un gol marcat in minutul 90+3.

- Colaborarea dintre CFR Cluj și antrenorul Francisc Dican a luat sfarșit, potrivit anunțului facut vineri, 12 iulie, de echipa din Gruia. Atat clubul de fotbal, cat și tehnicianul Francisc Dican au decis sa o ia pe drumuri separate, dupa ce contractul a ajuns la final. Intre Dican și CFR Cluj nu a fost…

- Echipa din Gruia a anunțat astazi, 8 iulie, desparțirea de jucatorul nigerian Philip Otele, care va evolua din sezonul urmator pentru echipa Al Wahda, din Emiratele Arabe Unite. Philip Otele a reușit sa bifeze 45 de meciuri in tricoul celor de la CFR Cluj, in care a reușit sa inscrie și 18 goluri…

- Plecat de cateva luni de la CFR Cluj, Cristi Balaj este gata sa ocupe din nou poziția de președinte la gruparea din Gruia. Acesta a vorbit și despre relația sa cu Dan Petrescu.„Au fost discutii, am avut discutii cu finantatorul. Am mai aparut si in alte povesti, dar n-am incurajat, n-am intrat in nicio…

- CFR Cluj a anunțat astazi desparțirea de trei jucatori: Filippo Falco, Petar Mamic și Omar El Kaddouri. Dan Petrescu a anunțat anterior ca va exista o remaniere serioasa a lotului, dorindu-și o banca de rezerve mai puternica decat cea existenta in momentul in care a preluat echipa pentru un nou mandat,…

- Erik Lincar (45 de ani) s-a ințeles cu FC Bihor, nou-promovata in Liga 2 din Romania, din informațiile GSP.ro. Lincar era liber din martie, dupa desparțirea de Concordia Chiajna. Dar va reveni pe banca unei echipe din Liga 2. O va antrena pe FC Bihor Oradea. Ajutorul lui va fi Viorel Domocoș alaturi…

- Cristi Balaj (52 de ani) revine la CFR Cluj! La nici doua luni de la plecarea din Gruia, fostul arbitru va reveni in funcția de președinte al ardelenilor. Conform surselor GSP, la sugestia antrenorului Dan Petrescu (56 de an), Cristi Balaj se intoarce ca președinte la CFR Cluj. Nelu Varga a purtat deja…

- Dan Petrescu a inceput sa faca curațenie la CFR Cluj și l-a dat afara pe un fotbalist adus de Adrian Mutu.CFR Cluj inca este in carți pentru a termina pe locul doi, cel care duce in cupele europene, așa ca tensiunea este ridicata la echipa.Finanțatorul echipei din Gruia a afirmat ca mijlocașul Filippo…