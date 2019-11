Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Dragomir, fost președinte al LPF, a dezvaluit cine l-a adus pe Bogdan Vintila la FCSB. FCSB - Sepsi e duminica, de la 21:00. Meciul e liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct pe Look Sport, TV Digi Sport și TV Telekom Sport „ Ma bucur mult pentru Bogdan Vintila. Știu sigur ca mulți oameni…

- Bogdan Argeș Vintila, antrenorul celor de la FCSB, a vorbit azi despre duelul cu Sepsi, de duminica, și a laudat echipa din Sf. Gheorghe. FCSB - Sepsi e duminica, de la 21:00. Meciul e liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct pe Look Sport, TV Digi Sport și TV Telekom Sport. „Avem in fața un…

- Florinel Coman va fi pe teren in derby-ul dintre FCSB și Dinamo, de sambata, de la ora 20:30. Nu multa lume știe insa ca „perla” lui Gigi Becali a fost in copilarie dinamovist, lucru dezvaluit chiar de tatal acestuia. FCSB - Dinamo se joaca sambata, 5 octombrie, de la ora 20:30, pe Arena Naționala.…

- Gigi Becali organizeaza din nou un meci intre doua echipe ale lui, la 12 ani de la episodul șocant din Gloria Buzau-Steaua, meci in care Bunica, pe care-l platea tot Gigi, egala in prelungiri și-i facea pe roș-albaștri sa rateze titlul. Academica Clinceni și FCSB se intalnesc in premiera intr-un meci…

- Gigi Becali (61 de ani), finanțatorul FCSB, a dezvaluit motivul pentru care l-a criticat pe Florin Tanase (24 de ani, mijlocaș ofensiv) dupa egalul cu CFR Cluj, scor 0-0. Metaloglobus - FCSB, duel din „16-imile” Cupei Romaniei, se joaca joi, 26 august, de la ora 21:30. Meciul va fi in format liveTEXT…

- Transferul lui Tiago Ferreira (26 de ani) la FCSB a cazut definitiv, dar Mihai Balasa (24 de ani) va ramane la Craiova. Fundașul roman a facut parte din lot in meciul de astazi, cu FC Botoșani (scor 1-1), a intrat la pauza, iar oficialii din Banie au virat in conturile vicecampioanei suma de 100.000…