Fundamentarea planului de școlarizare al județului Neamț pentru anul scolar 2023-2024 s-a realizat conform prevederilor Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru invațamantul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați in unitațile de invațamant particular, precum și emiterea avizului conform in vederea organizarii rețelei unitaților de invațamant preuniversitar, aprobata prin OME nr. 6217/09.11.2022. Proiectul planului de școlarizare al județului Neamț pentru anul scolar 2023-2024 a fost aprobat in Consiliul de Administrație al Inspectoratului…