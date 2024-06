Stiri pe aceeasi tema

- ANI a constatat existența unei diferențe nejustificate in cuantum de 1,37 mil. lei intre averea dobandita și veniturile realizate de catre ca un funcționar al Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Arad. „Agenția Naționala de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate…

- Un numar de 67 de mandate de perchezitie domiciliara sunt puse in aplicare, marti, in sapte judete, de catre politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate si procurorii DIICOT Caras-Severin, intr-un dosar penal care vizeaza constituirea unui grup infractional organizat si traficul…

- La data de 04.06.2024 procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Caraș-Severin impreuna cu polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Caraș-Severin, cu sprijinul BCCO Timisoara, SCCO Arad, BCCO Oradea,…

- Procedura de control a Autoritații Naționale de Integritate (ANI), in privința unui funcționar public cu statut special din cadrul MAI și membrilor familiei sale, a stabilit o avere cu caracter nejustificat, noteaza Noi.md. Marimea averii nejustificate este de 236 205 lei rezultata din diferența substanțiala…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a redus pierderile fiscale cu 430 milioane lei, in aprilie, in urma acțiunilor derulate de structurile de control fiscal, anunța Ministerul Finanțelor. In acest sens, in vederea creșterii conformarii la declarare a contribuabililor, Agenția Naționala…

- Fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc a pierdut definitiv procesul cu Agentia Nationala de Integritate (ANI) și a fost obligat de judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie sa plateasca 42.000 de euro, suma considerata avere nejustificata, a relatat Agerpres.In februarie 2016, ANI a constatat…

- Deputatul Emanuel Ungureanu de la USR a depus un denunț la DNA și a sesizat Agenția Naționala de Integritate cu privire la acțiunile lui Catalin Cirstoiu, managerul Spitalului Universitar de Urgența din București, suspectandu-l de abuz in serviciu, folosirea funcției in favoarea unor persoane și inșelaciune.…

- Șase barbați au indus in eroare 13 femei, facandu-le sa creada ca sunt indragostiți de ele, insa, in realitate, urmareau sa profite de pe urma lor, implicandu-le in activitați de prostituție in Romania și in alte state europene. Polițiștii și procurorii DIICOT au intervenit in acest caz, iar cei șase…