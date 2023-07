Funcționarii statului, mână în mână cu angajații din azilele groazei. Noi dezvăluiri șocante din cadrul anchetei: cum ascundeau „torționarii” neregulile O parte din funcționarii care lucrau la instituțiile cu atribuții in domeniul asistenței sociale au acoperit abuzurile pe care le faceau unii din angajații dela azilele groazei, potrivit referatului de arestare al procurorilor DIICTOT. Potrivit ziarului „Libertatea”, care citeaza din referatul DIICOT, controalele in centre erau anunțate in prealabil iar funcționarii ii invațau pe angajați […] The post Funcționarii statului, mana in mana cu angajații din azilele groazei. Noi dezvaluiri șocante din cadrul anchetei: cum ascundeau „torționarii” neregulile first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O parte din funcționarii care lucrau la instituțiile cu atribuții in domeniul asistenței sociale au acoperit abuzurile pe care le faceau unii din angajații dela azilele groazei, potrivit referatului de arestare al procurorilor DIICTOT.

- Au aparut informații suplimentare din referatul de arestare care a condus la reținerea liderului grupului responsabil de tratamentele inumane asupra mai multor persoane in azilele din Ilfov. Ștefan Godei a fost plasat in arest preventiv pentru o perioada de 30 de zile.Ștefan Godei, persoana responsabila…

- Apar noi marturii șocante in cazul azilelor in care batranii erau umiliți și supuși unor tratamente inumane. Rude ale pacienților au povestit pentru Digi24 cum apropiații lor, pe care i-au internat in speranța ca vor fi ingrijiți de specialiști, au murit din cauza modului in care erau tratați. Martorii…

- Noi detalii șocante ies la iveala in cazul azilurilor groazei. Victimele erau batute crunt de angajați, asa cum reiese din stenogramele din dosar. Cel mai des erau batuți cei cu afecțiuni de vorbire, care nu reușeau sa comunice. Ii bateau la subsol, pe intuneric, cu o coada de metal de la o matura.…

- Aici, victimele erau batute de angajați, iar personalul le fura batranilor chiar și mancarea sau hainele trimise de familii. Au fost arestați deja doi dintre suspecții cercetați in cazul acestor abuzuri, in timp ce șapte au primit arest la domiciliu, iar doi inculpați se afla sub control judiciar. Azilul…

- Alphabet, compania mama a Google, si-a avertizat angajatii cu privire la modul in care folosesc chatboturile, inclusiv propriul sau Bard, in timp ce promoveaza programul in intreaga lume, au declarat patru persoane familiarizate cu problema, transmite Reuters, informeaza News.ro.Grupul si-a sfatuit…

- Functionarii APIA protesteaza, joi, iar intre orele 12.00 si 13.00 nu vor prelua cereri. Acestia cer uniformizarea salariilor la nivel central. ”In data de 04 mai 2023, intre orele 12.00 si 13.00, functionarii Agentiei de Plati si Interventie in Agricultura, membri ai Federatiei Nationale a Sindicatelor…