Functionarii publici si personalul contractual din institutule prefectului din tara, declara greva generala in data de 10 aprilie 2023

Stiri pe aceeasi tema

- “Functionarii publici si personalul contractual din institutiile prefectului din țara declara greva generala in data de 10 aprilie 2023. La aceasta actiune vor participa 1800 salariati prin incetarea colectiva si voluntara a lucrului la sediul institutiei prefectului”, a transmis Cosmin Enescu, președintele…

- Funcționarii publici și personalul contractual din instituțiile prefectului din toata țara anunța ca vor intra in greva generala luni, 10 aprilie. La aceasta acțiune vor participa 1.800 salariați, prin incetarea colectiva și voluntara a lucrului la sediul instituției prefectului. Aceștia solicita autoritaților,…

- Funcționarii publici și personalul contractual din Prefecturi se pregatesc sa intre luni in greva generala. La acțiune vor participa 1.800 de salariați, prin incetarea colectiva și voluntara a lucrului. Trecerea Instituției Prefectului in subordinea Secretariatului General al Guvernului și majorarea…

- Belarusul, o fosta republica sovietica, isi va inaspri legislatia penala pentru a permite aplicarea pedepsei capitale pentru functionarii publici si personalul militar in caz de „inalta tradare”.

- Fosta republica sovietica Belarus isi va extinde legislatia penala pentru a permite aplicarea pedepsei cu moartea pentru functionarii publici si personalul militar pentru „inalta tradare”, informeaza marti dpa.

- Fosta republica sovietica Belarus isi va extinde legislatia penala pentru a permite aplicarea pedepsei cu moartea pentru functionarii publici si personalul militar pentru "inalta tradare", informeaza dpa.

- Francezii ies marți in strada pentru un nou protest masiv, dupa ce acțiunea din 19 ianuarie, cunoscuta drept "Joia Neagra" sau "Ziua Judecații", a mobilizat peste un milion de oameni nemulțumiți de planurile președintelui Emmanuel Macron, de a crește vars

- In Franta, transportul in comun si majoritatea serviciilor publice vor fi puternic perturbate de o greva generala, dublata de manifestatii la nivel national impotriva reformei pensiilor propuse de guvern. Cei care vor calatori astazi in Franta trebuie sa stie ca nu le va fi usor sa ajunga de la aeroporturi…