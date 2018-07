Functionarii publici au acum posibilitatea de a lucra, la cerere, dupa implinirea varstei de pensionare si a stagiului minim de cotizare, timp de maximum trei ani, se arata intr-un act normativ care a avut un lung parcurs legislativ pana sa ajunga, vineri, in vigoare. Mai exact, a trecut de patru ori prin Parlament. Prevederile sunt incluse in Legea nr. 156/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici. Din 2015, de cand a ajuns in Parlament, documentul a trecut de trei ori de votul Legislativului și in…